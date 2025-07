NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Dem schwacher als erwarteten Mengenwachstum des Lebensmittelkonzerns stehe eine überraschend starke Margenentwicklung gegenüber, schrieb Celine Pannuti in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/mis;