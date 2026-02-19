NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/ag;