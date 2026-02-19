Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
74.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
81.00 CHF
Abst. Kursziel*:
-8.64%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
81.29 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-8.97%
Analyst Name::
Callum Elliott
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
08:44
|Nestlé plans ice cream sale as it slims down under new CEO (Financial Times)
18.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.ch)
18.02.26