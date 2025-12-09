Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
77.95CHF
-0.38CHF
-0.49 %
09.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 07:33:07
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Es gebe aktuell noch keine Anzeichen für eine Belebung im Markt für Zusätze für Heimtiernahrung, schrieb Callum Elliott am Dienstagnachmittag./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
77.95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.35%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
77.89 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.43%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09.12.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Nestlé-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Dienstagvormittag südwärts (finanzen.ch)
|
08.12.25