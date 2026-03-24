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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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24.03.2026 10:53:01

Nestlé Hold

Nestlé
75.91 CHF 1.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das erste Quartal mit Wachstum ohne entsprechend gestiegene Absatzvolumina, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. April schrieb./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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75.91 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
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10:53 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
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