Nestlé 75.91 CHF 1.25% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das erste Quartal mit Wachstum ohne entsprechend gestiegene Absatzvolumina, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. April schrieb./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.