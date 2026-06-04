|Neuer Tower
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04.06.2026 10:53:36
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Pläne für Dock A öffentlich aufgelegt
Der Flughafen Zürich legt die Pläne für den Neubau des Docks A ab Montag öffentlich auf.
Das neue Dock wird nördlich des heutigen Standorts gebaut, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Donnerstag mitteilte. Der Bau des Towers beginnt ab 2027. Er wird zuerst als freistehendes Gebäude betrieben. Das Dock entsteht dann um den Tower herum.
Der Neubau ist nötig, weil die Bauten aus dem 1980er-Jahren den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Funktionalität nicht mehr entsprechen, wie es in der Mitteilung heisst.
Geplant ist ein nachhaltiger Bau aus Holz mit grossen Fensterfronten. Photovoltaikanlagen sollen zwei Drittel des Strombedarfs decken. Die Pläne liegen bis am 7. Juli öffentlich auf.
Die Flughafen Zürich-Aktie gewintn im Schweizer Handel zeitweise 1,05 Prozent auf 231,40 Franken.
Zürich (awp/sda)
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