Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein./rob/ajx/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.16 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.32 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.91%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
06.01.26
|Nestlé-Rückruf von Babynahrung macht weniger als 0,5% am Umsatz aus (AWP)
|
|
06.01.26
|SIX-Handel: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
06.01.26