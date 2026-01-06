Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 0.4%  SPI 18’431 0.4%  Dow 49’462 1.0%  DAX 25’018 0.5%  Euro 0.9301 0.0%  EStoxx50 5’928 -0.1%  Gold 4’466 -0.6%  Bitcoin 73’889 -0.9%  Dollar 0.7966 0.2%  Öl 60.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ExxonMobil808963Swiss Re12688156
Top News
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
grenke-Aktie im Blick: Jahresziele trotz schwächerem Schlussquartal erreicht
Nordex-Aktie stärker: Weitere Aufträge gesichert
BMW-Aktie auf rotem Terrain: Mehr als eine Million Autos 2025 in Deutschland gebaut
Swisscom-Aktie fester: Tochterfirmen kooperieren in Italien mit TIM beim 5G-Ausbau
Suche...
Plus500 Depot

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

75.33
CHF
-0.83
CHF
-1.09 %
09:17:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 07:10:14

Nestlé Hold

Nestlé
75.32 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein./rob/ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
76.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76.16 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75.32 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.91%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?