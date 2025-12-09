Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.16CHF
-0.17CHF
-0.22 %
11:18:01
SWX
09.12.2025 09:14:24
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen für 2025 von 86 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marktdynamik dürfte sich im Schlussquartal 2025 für den Lebensmittelkonzern nicht groß geändert haben, schrieb Tom Sykes in seinem Ausblick am Dienstag./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
88.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78.26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
