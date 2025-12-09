Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie

Nestlé Hold

Nestlé
78.18 CHF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen für 2025 von 86 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marktdynamik dürfte sich im Schlussquartal 2025 für den Lebensmittelkonzern nicht groß geändert haben, schrieb Tom Sykes in seinem Ausblick am Dienstag./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
88.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78.26 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

