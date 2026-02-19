Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 09:28:54

Nestlé Equal Weight

Nestlé
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
80.58 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.72%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
80.40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.50%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse