LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag;