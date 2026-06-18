Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.90 €
|
Abst. Kursziel*:
113.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114.95%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|06.05.26
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|Nemetschek Hold
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