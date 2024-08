NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Ihre Recherchen signalisierten, dass sich die GTF-Rückrufaktion nun auf Triebwerke mit höherem Arbeitsumfang verlagert habe, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hält MTU nach wie vor für wertvoll, auch wenn der Abschlag gegenüber Safran von 30 bis 35 Prozent in der Spitze auf rund 25 Prozent gesunken ist./edh/mis;