FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Trotz Dollarstärke und schwierigem Umfeld rechnet Analyst Brad Zelnick laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Umsatz und operativen Margen in der Mitte der Konzernprognose. Dank der jüngsten Kostenmaßnahmen dürfte der Gewinn je Aktie zweistellig steigen. Zudem dürfte sich das Wachstum der Cloud-Plattform Azure nicht mehr so stark abgeschwächt haben./tav/ajx;