Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Micron Technology Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron von 510 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen der inzwischen sehr schlechten Anlegerstimmung im Bereich Speicherchips sieht Analyst Timothy Arcuri Micron "inmitten eines Superzyklus, der vermutlich den klassischen Bewertungskriterien trotzen wird." Die Hersteller opferten etwas kurzfristiges Potenzial zugunsten langfristig stabilerer Ergebnisse, Margen und Renditen, schrieb er am Dienstag./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 535.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 377.58
|
Abst. Kursziel*:
41.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 377.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.70%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
07.04.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
07.04.26
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.04.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
06.04.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
02.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|299.39
|4.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:41
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|07:35
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|07:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Air Liquide Buy
|07:18
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|07:12
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|07:06
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|07:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FRIEDRICH VORWERK Buy