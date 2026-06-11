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S&P 500 aktuell 11.06.2026 22:33:42

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Der S&P 500 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

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Zum Handelsschluss ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1.75 Prozent nach oben auf 7’394.30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 60.542 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.441 Prozent auf 7’299.03 Punkte an der Kurstafel, nach 7’266.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’257.33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’412.68 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.622 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, lag der S&P 500 bei 7’412.84 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 6’775.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der S&P 500 bei 6’022.24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.81 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 14.50 Prozent auf 1’881.51 USD), KLA-Tencor (+ 12.92 Prozent auf 2’411.64 USD), Lam Research (+ 12.65 Prozent auf 362.52 USD), Alaska Air Group (+ 11.95 Prozent auf 46.66 USD) und Micron Technology (+ 11.66 Prozent auf 995.87 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil PTC (-12.36 Prozent auf 118.39 USD), Oracle (-8.53 Prozent auf 184.10 USD), Autodesk (-7.10 Prozent auf 205.57 USD), Adobe (-6.25 Prozent auf 218.80 USD) und CoStar Group (-4.62 Prozent auf 32.65 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 50’322’691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.365 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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