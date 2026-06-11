Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich Turbo ein

Schlussendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3.29 Prozent auf 29’446.18 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.783 Prozent auf 28’731.16 Punkte an der Kurstafel, nach 28’508.03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 28’548.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’506.67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.122 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’320.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’965.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’860.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.82 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit KLA-Tencor (+ 12.92 Prozent auf 2’411.64 USD), Lam Research (+ 12.65 Prozent auf 362.52 USD), Micron Technology (+ 11.66 Prozent auf 995.87 USD), Arm (+ 11.32 Prozent auf 342.23 USD) und Applied Materials (+ 11.19 Prozent auf 552.64 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Autodesk (-7.10 Prozent auf 205.57 USD), Adobe (-6.25 Prozent auf 218.80 USD), Workday (-5.05 Prozent auf 130.53 USD), CoStar Group (-4.62 Prozent auf 32.65 USD) und AppLovin (-2.92 Prozent auf 478.57 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 48’579’350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.365 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch