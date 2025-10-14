Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung an sich sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Reifenhersteller sein Ertragsziel deutlich stärker nach unten korrigiert als befürchtet. Insgesamt findet der Experte es schwierig, die Gewinnwarnung vollständig mit den von den Franzosen dazu veröffentlichten Angaben in Einklang zu bringen./la/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|11:15
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|07:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
