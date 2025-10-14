Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 11:15:19

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung an sich sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Reifenhersteller sein Ertragsziel deutlich stärker nach unten korrigiert als befürchtet. Insgesamt findet der Experte es schwierig, die Gewinnwarnung vollständig mit den von den Franzosen dazu veröffentlichten Angaben in Einklang zu bringen./la/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:15 Michelin Buy Deutsche Bank AG
07:47 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:38 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Michelin Buy UBS AG
09.10.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
