NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Bewertung der beiden Sparten Life Science und Elektronik dürfte sich in den kommenden drei bis sechs Monaten der von vergleichbaren Unternehmen der jeweiligen Branchen annähern, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn diese beiden Segmente kehrten wieder zu Wachstum zurück./bek/tih;