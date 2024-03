ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA von 172 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe er kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies er auf die Erholungssignale im Bioprocess-Geschäft. Zudem gebe es weitere Hinweise für eine Erholung der Halbleiterindustrie./gl/zb;