Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die neue strategische Ausrichtung sowie die aktuelle US-Zollpolitik belasten sowohl die Entwicklung in 2026 als auch die mittelfristigen Aussichten", schrieb Michael Punzet am Dienstag. Positiv wertet er aber den angestrebten Teilverkauf des Daimler-Truck-Anteils und die bestätigte Aktienrückkaufpolitik. Die Stuttgarter strebten im schwierigen Umfeld einen attraktiven Ertrag für ihre Aktionäre an./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
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Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
51.54 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
51.75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Punzet
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KGV*:
-