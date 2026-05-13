Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach der Roadshow mit dem Finanzchef infolge der Resultate des ersten Quartals mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel schrieb am Mittwochabend von durchwachsenen Signalen mit ein Stück weit Optimismus in puncto Produktzyklus und weiteren Effizienzgewinnen. Dem stehe das schwierige Marktumfeld gegenüber./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
51.08 €
|
Abst. Kursziel*:
7.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
50.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.74%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-