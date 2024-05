HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 94 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Stuttgarter Autobauer dürften sich der Absatz und der Verkaufsmix im zweiten Quartal verbessern, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger könnten in den nächsten zwölf Monaten auf beträchtliche Geldrückflüsse hoffen./la/edh;