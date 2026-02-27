L'Oréal 353.02 CHF -2.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 337 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe weitere Anzeichen einer Normalisierung des Wachstums in einem normaleren Umfeld, schrieb David Hayes am Montag in der Nachbetrachtung der jüngsten Bilanz. Die Bewertung hält er aber für ambitioniert./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.