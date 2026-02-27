L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
352.82CHF
-9.58CHF
-2.64 %
12:21:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.03.2026 10:14:04
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 337 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe weitere Anzeichen einer Normalisierung des Wachstums in einem normaleren Umfeld, schrieb David Hayes am Montag in der Nachbetrachtung der jüngsten Bilanz. Die Bewertung hält er aber für ambitioniert./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
385.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.14%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
388.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.97%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der LOréal-Aktie ein (finanzen.net)
|
23.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Nach Börsenschluss die Ernüchterung: L’Oréal bleibt hinter Erwartungen zurück - Aktie tiefer (AWP)
|
13.02.26
|Luxusschwäche in China macht L'Oréal weiter zu schaffen - Aktie fällt (AWP)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Experten sehen bei LOréal-Aktie Potenzial (finanzen.net)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|352.53
|-2.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|
UBS AG
Befesa Buy
|11:09
|
UBS AG
AIXTRON Neutral
|10:52
|
JP Morgan Chase & Co.
KION GROUP Overweight
|10:33
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|10:32
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|10:28
|
RBC Capital Markets
Swiss Re Underperform
|10:18
|
Deutsche Bank AG
AXA Buy