02.03.2026 10:14:04

LOréal Underperform

L'Oréal
353.02 CHF -2.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 337 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe weitere Anzeichen einer Normalisierung des Wachstums in einem normaleren Umfeld, schrieb David Hayes am Montag in der Nachbetrachtung der jüngsten Bilanz. Die Bewertung hält er aber für ambitioniert./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
385.20 € 		Abst. Kursziel*:
-9.14%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
388.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.97%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:14 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
23.02.26 L'Oréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
20.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
