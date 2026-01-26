Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9176 -0.6%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’178 3.3%  Bitcoin 68’014 -0.9%  Dollar 0.7618 -2.0%  Öl 67.4 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Michael Burry setzt auf GameStop-Aktie: Märkte reagieren mit deutlichen Kursgewinnen
Ausblick: Corning legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Darum bleibt der Franken als sicherer Hafen gefragt
Suche...
eToro entdecken

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

351.46
CHF
-1.59
CHF
-0.45 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 20:24:43

LOréal Underperform

L'Oréal
351.46 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Zahlen des französischen Luxuskonzerns LVMH zum Geschäft mit Parfum und Kosmetik hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Statt eines erwarteten Anstiegs des Umsatzes sei dieser gesunken. Allerdings deuteten die Details darauf hin, dass L'Oreal Marktanteile gegenüber LVMH gewinnen könnte./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
337.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
379.40 € 		Abst. Kursziel*:
-11.18%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
378.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.99%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?