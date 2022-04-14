L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Aussagen des Kosmetikkonzerns zur Geschäftsdynamik in den USA und China am ersten Tag einer dreitägigen Kapitalmarktveranstaltung in New York dürften ermutigen, schrieb David Hayes in einer Einschätzung vom Montag. Er hält die Konsensschätzung für das organische Umsatzwachstum im laufenden Quartal weiter für niedrig. Entscheidend sei aber, ob die Veranstaltung die hohe Bewertung der Aktie unterstützen könne./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
337.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
378.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.96%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
378.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.92%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
30.11.25
|November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei LOréal-Aktie (finanzen.net)
|
24.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.11.25