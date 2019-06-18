L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
24.09.2025 14:22:28
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent. Damit liegt er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober minimal unter dem Konsens./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
369.50 €
Abst. Kursziel*:
-7.98%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
369.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.00%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse