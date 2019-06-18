L'Oréal 373.38 CHF 7.29% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent. Damit liegt er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober minimal unter dem Konsens./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET



