FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die verfehlten Erwartungen an das vierte Quartal des Kosmetikherstellers dürften kurzfristig sinkende Schätzungen nach sich ziehen und womöglich auch die Bewertung drücken, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh;