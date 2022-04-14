Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
20.11.2025 13:03:39

LOréal Sell

L'Oréal
328.02 CHF 0.42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Einzelhandelsverkäufe im Beauty-Bereich hätten sich im Oktober abgeschwächt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Datenauswertung./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
351.25 € 		Abst. Kursziel*:
-3.20%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
353.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.74%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:03 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
18.11.25 L'Oréal Neutral UBS AG
17.11.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
