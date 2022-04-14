L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.11.2025 13:03:39
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Einzelhandelsverkäufe im Beauty-Bereich hätten sich im Oktober abgeschwächt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Datenauswertung./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
351.25 €
Abst. Kursziel*:
-3.20%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
353.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.74%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
03.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie (finanzen.net)
27.10.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
22.10.25
|L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal (finanzen.ch)
22.10.25
|L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (AWP)
21.10.25
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:03
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|411.35
|0.05%
