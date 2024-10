NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 390 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones begründete das niedrigere Kursziel mit zurückhaltenderen Wachstumsschätzungen für den Kosmetikkonzern. Das gelte vor allem für das Segment Hautpflegeprodukte, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/edh;