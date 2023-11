LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal nach einer zweitägigen Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Er habe nun einen Eindruck davon erhalten, wie die erheblichen Investitionen des Kosmetikkonzerns in digitale Fähigkeiten und Beauty-Technologie zu einem qualitativen Wettbewerbsvorteil geführt hätten, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/la;