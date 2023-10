NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Das organische Wachstum des Kosmetikkonzerns habe im dritten Quartal den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schwäche im nordasiatischen Geschäft mit Touristen sei anderswo ausgeglichen worden./mf/tih;