SMI 13'637 0.3%  SPI 18'800 0.2%  Dow 49'501 0.1%  DAX 24'815 -0.4%  Euro 0.9122 0.1%  EStoxx50 5'982 -0.1%  Gold 4'979 -1.3%  Bitcoin 52'059 -1.4%  Dollar 0.7693 0.2%  Öl 68.4 1.0% 
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

350.25
CHF
10.62
CHF
3.13 %
17:17:10
BRXC
16.02.2026 14:46:03

LOréal Outperform

L'Oréal
350.25 CHF 3.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Strategieplan für das Kosmetikgeschäft habe nicht nur die Marktführerschaft von L'Oreal gestärkt, sondern auch für neues Wachstum in den einzelnen Segmenten gesorgt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften die Franzosen das Wachstum noch mehr ankurbeln./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
430.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
385.15 € 		Abst. Kursziel*:
11.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
384.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.94%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

14:46 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
10:02 L'Oréal Buy UBS AG
09:22 L'Oréal Overweight Barclays Capital
13.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
