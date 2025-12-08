L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
344.69CHF
2.19CHF
0.64 %
14:29:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 12:06:59
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Bei den Franzosen lobt er dynamische Produkteinführungen, aber auch die insgesamt starke Palette./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
368.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
367.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.50%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|344.43
|0.56%
