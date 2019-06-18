L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
377.40 €
|
Abst. Kursziel*:
11.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
375.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.88%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
08.09.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.25