Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’564 1.4%  SPI 18’679 1.4%  Dow 49’603 0.7%  DAX 24’718 -0.3%  Euro 0.9168 0.0%  EStoxx50 6’010 0.2%  Gold 4’939 -0.2%  Bitcoin 58’214 -0.8%  Dollar 0.7764 0.1%  Öl 67.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Microsoft951692Rheinmetall345850Sika41879292
Top News
S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Franklin Resources-Anleger freuen
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Emerson Electric-Anleger freuen
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
Microsoft-Aktie unter Druck: Milliardeninvestitionen in KI schüren Nervosität
Suche...

Snap Aktie 35612177 / US83304A1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen 04.02.2026 16:32:00

Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Snap öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

Snap
4.76 CHF -9.71%
Kaufen Verkaufen

Snap gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 33 Analysten von einem Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 38 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,12 Prozent auf 1,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 37 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,330 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 42 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,91 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Snap-Aktie fällt zweistellig: Snapchat-Mutter legt Zahlen vor - Verluste steigen leicht
Snap-Aktie verliert: Australien führt strikte Altersprüfung für Snapchat-Nutzer ein
Snap-Aktie springt zweistellig hoch nach Umsatzanstieg und geringeren Verlusten

Bildquelle: Daniel Krason / Shutterstock.com,Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten