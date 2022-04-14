Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’969 0.3%  SPI 17’820 0.2%  Dow 47’801 -0.3%  DAX 24’025 0.0%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’719 -0.1%  Gold 4’181 -0.4%  Bitcoin 72’824 0.3%  Dollar 0.8078 0.4%  Öl 62.9 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Aktie im Blick: BioNTech überzeugt mit neuen Studiendaten zu Lungenkrebs-Immuntherapie
Tesla-Aktie unter Druck: Morgan Stanley hebt Kaufempfehlung auf
Confluent-Aktie mit Kurssprung, IBM-Aktie im Plus: Konzern verhandelt über Milliardenübernahme von Confluent
D-Wave-Aktie stabilisiert sich: Ist der Rücksetzer schon abgehakt?
Suche...
eToro entdecken

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 15:11:07

LOréal Neutral

L'Oréal
342.02 CHF -1.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal angesichts einer aufgestockten Beteiligung an Galderma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Dieser Schritt belege das wachsende Interesse des Kosmetikkonzerns am Markt für Hautästhetik, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tür für die Steigerung des Anteils bleibe weiterhin offen./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
363.40 € 		Abst. Kursziel*:
0.44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
363.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.32%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:11 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:23 L'Oréal Neutral UBS AG
05.12.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
04.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
04.12.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen