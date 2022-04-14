L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.12.2025 15:11:07
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal angesichts einer aufgestockten Beteiligung an Galderma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Dieser Schritt belege das wachsende Interesse des Kosmetikkonzerns am Markt für Hautästhetik, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tür für die Steigerung des Anteils bleibe weiterhin offen./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
363.40 €
|
Abst. Kursziel*:
0.44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
363.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.32%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|15:11
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:11
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|L'Oréal Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|15:11
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|411.35
|0.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:21
|
Warburg Research
Stabilus Buy
|16:21
|
Warburg Research
Klöckner Hold
|16:19
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|15:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Wolters Kluwer Neutral
|15:11
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|14:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|14:48
|
Barclays Capital
Airbus Overweight