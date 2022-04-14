Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
08.12.2025 11:23:00

LOréal Neutral

L'Oréal
343.07 CHF -1.69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anteilserhöhung an Galderma auf 20 Prozent überrasche nicht, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Kurzfristig seien die finanziellen Implikationen begrenzt./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
366.30 € 		Abst. Kursziel*:
0.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
365.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.37%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.12.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
04.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
04.12.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
02.12.25 L'Oréal Neutral UBS AG
mehr Analysen
