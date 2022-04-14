L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
08.12.2025 11:23:00
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anteilserhöhung an Galderma auf 20 Prozent überrasche nicht, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Kurzfristig seien die finanziellen Implikationen begrenzt./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
367.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
366.30 €
|
Abst. Kursziel*:
0.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
365.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.37%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
