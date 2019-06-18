L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
22.10.2025 07:27:37
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Das schwächere Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal sei auf eine mauere Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Die schlechte Berechenbarkeit des vierten Quartals und auch 2026 belaste die Stimmung./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
395.80 €
Abst. Kursziel*:
-7.28%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
370.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.96%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
21.10.25
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
20.10.25
|L'Oreal kauft Schönheitssparte von Kering für vier Milliarden Euro (AWP)
20.10.25