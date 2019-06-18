Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 07:27:37

LOréal Neutral

L'Oréal
352.63 CHF 0.97%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Das schwächere Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal sei auf eine mauere Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Die schlechte Berechenbarkeit des vierten Quartals und auch 2026 belaste die Stimmung./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
UBS AG
367.00 €
