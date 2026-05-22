L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. L?Oreal habe eine mäßige Leistung abgeliefert./tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
405.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
368.65 €
|
Abst. Kursziel*:
9.86%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
368.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.01%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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