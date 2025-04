NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach den Umsatzzahlen von LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 374 Euro belassen. Dass LVMH in seiner Sparte Parfüm & Kosmetik im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt habe, dürfte auch Auswirkungen auf den Kosmetikkonzern L'Oreal haben, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensprognose für den um Übernahmen und Wechselkurseffekte bereinigten Umsatz in L'Oreals Sparte Luxe dürfte ihm zufolge vor den am Donnerstag erwarteten Erlöszahlen sinken./ck/he;