L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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31.07.2026 15:45:38
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Der bereinigte Umsatz des Körperpflegekonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
386.30 €
|
Abst. Kursziel*:
11.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
387.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.92%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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