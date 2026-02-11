Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’169 0.0%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9156 0.2%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’085 1.2%  Bitcoin 51’971 -1.7%  Dollar 0.7710 0.4%  Öl 69.6 0.8% 
Nach US-Arbeitsmarktbericht 11.02.2026 21:12:00

So bewegen sich Dollar, Franken und Euro zur Wochenmitte

So bewegen sich Dollar, Franken und Euro zur Wochenmitte

Der US-Dollar hat am Mittwochnachmittag nach relativ starken Arbeitsmarktdaten gegenüber Euro und Franken deutlich zugelegt.

Bis zum späteren Abend büsste der Greenback einen Teil dieser Gewinne aber bereits wieder ein.

So notierte das EUR/USD-Währungspaar am Abend bei 1,1880 nach 1,1856 am späten Nachmittag. Im Vergleich zu den 1,1917 am Morgen war der Greenback am Abend aber immer noch stärker. Das USD/CHF-Paar ging derweil am Abend zurück auf 0,7705 von 0,7725. Aber auch hier notiert der US-Dollar noch immer stärker als am Morgen (0,7656). Das EUR/CHF-Paar trat derweil bei Kursen von 0,9154 zuletzt mehr oder weniger auf der Stelle.

Der US-Arbeitsmarktbericht fiel im Januar stärker als erwartet aus. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem legten die Stundenlöhne stärker als erwartet zu. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung einiger Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Es gibt aber auch Stimmen, die weitere Zinssenkungen für möglich halten. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - ausserhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie des öffentlichen Sektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, hiess es dazu von der ING Bank.

awp-robot/

Zürich (awp)

Bildquelle: Beat Bieler / Shutterstock.com
