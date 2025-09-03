London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
98.85CHF
-32.22CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
24.10.2025 07:09:50
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12800 auf 13300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber zeige Stärke, schrieb Enrico Bolzoni am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sorgen durch Umbrüche wegen Künstlicher Intelligenz nehme das Unternehmen ernst und kümmere sich darum. Der Analyst betonte zudem die Fähigkeit zur Generierung von Cashflow./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
133.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
93.46 £
Abst. Kursziel*:
42.31%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
93.46 £
Abst. Kursziel aktuell:
42.31%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
