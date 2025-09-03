Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9240 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’094 -0.8%  Bitcoin 88’730 1.4%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 65.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie: UBS-Vize Lukas Gähwiler geht - Compliance-Chef Ronner soll nachfolgen
Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt
Goldpreis vor erstem Wochenverlust seit August
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben - Rheinmetall- und RENK-Aktie steigen mit
BB Biotech-Aktie: Hoher Gewinn im dritten Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 07:09:50

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12800 auf 13300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber zeige Stärke, schrieb Enrico Bolzoni am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sorgen durch Umbrüche wegen Künstlicher Intelligenz nehme das Unternehmen ernst und kümmere sich darum. Der Analyst betonte zudem die Fähigkeit zur Generierung von Cashflow./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
133.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
93.46 £ 		Abst. Kursziel*:
42.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
93.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
42.31%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse