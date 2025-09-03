London Stock Exchange 98.85 CHF -24.58% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12800 auf 13300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber zeige Stärke, schrieb Enrico Bolzoni am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sorgen durch Umbrüche wegen Künstlicher Intelligenz nehme das Unternehmen ernst und kümmere sich darum. Der Analyst betonte zudem die Fähigkeit zur Generierung von Cashflow./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.