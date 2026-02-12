Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Siemens-Analyse im Fokus
|
12.02.2026 12:37:44
Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
UBS AG-Analyst Andre Kukhnin hat eine gründliche Analyse des Siemens-Papiers durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 12:21 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7.0 Prozent auf 274.20 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.00 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’077’792 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 14.7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
