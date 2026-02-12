Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:21 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7.0 Prozent auf 274.20 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.00 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’077’792 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 14.7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



