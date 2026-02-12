Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’537 -0.1%  SPI 18’697 0.1%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’177 1.3%  Euro 0.9122 -0.4%  EStoxx50 6’072 0.6%  Gold 5’067 -0.3%  Bitcoin 52’287 1.2%  Dollar 0.7679 -0.4%  Öl 69.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Software-Aktien im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial bei ServiceNow, Shopify & Co.
Kryptokurse am Donnerstagmittag
Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Siemens-Analyse im Fokus 12.02.2026 12:37:44

Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

UBS AG-Analyst Andre Kukhnin hat eine gründliche Analyse des Siemens-Papiers durchgeführt.

Siemens
249.98 CHF 6.93%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:21 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7.0 Prozent auf 274.20 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.00 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’077’792 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 14.7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com