London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den am 26. Februar anstehenden Jahreszahlen ende ein schwieriges Jahr für den Aktienkurs des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Vorschau. Die Sorgen wegen des Themas Künstliche Intelligenz (KI) dürften sich indes weder in den Resultaten noch im Ausblick niederschlagen. Goy rechnet mit einem sehr robusten Erlöswachstum, weiter steigenden Margen sowie zusätzlichen Kapitalmaßnahmen und Aktienrückkäufen. Das Kurspotenzial zum neuen Ziel betrage immer noch 30 Prozent. Der Experte bevorzugt indes die Konkurrenten Euronext und Deutsche Börse./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
114.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
100.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
86.40 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
26.01.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
26.01.26
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
21.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
21.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
21.01.26