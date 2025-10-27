London Stock Exchange 102.99 CHF 0.26% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy hob in seinem am Montag vorliegenden Resume der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Zudem sinken seine KI-Bedenken./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.