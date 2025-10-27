London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
102.99CHF
0.27CHF
0.26 %
12:13:39
BRXC
27.10.2025 10:17:06
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
102.99 CHF 0.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy hob in seinem am Montag vorliegenden Resume der Quartalszahlen seine Schätzungen an. Zudem sinken seine KI-Bedenken./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
119.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
97.90 £
Abst. Kursziel*:
21.55%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
97.70 £
Abst. Kursziel aktuell:
21.80%
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse