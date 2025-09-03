Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 -0.1%  SPI 17’303 -0.1%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’198 0.0%  Euro 0.9251 0.1%  EStoxx50 5’660 -0.2%  Gold 4’056 -1.7%  Bitcoin 88’561 1.2%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 66.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Schindler-Aktie leichter: Nach neun Monaten mit leicht mehr Aufträgen und Profit
GEA-Aktie höher: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung
SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an
Aktien von GM und Stellantis im Fokus: Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos
VINCI-Aktie dennoch in Rot: VINCI steigert Umsatz in allen Sparten - Jahresprognose bestätigt
Suche...
200.- Saxo-Deal

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 11:48:54

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10500 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner bezeichnete in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung das Zahlenwerk des Börsenbetreibers für das dritte Quartal als stark. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2027 an./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
110.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97.54 £ 		Abst. Kursziel*:
12.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97.40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse