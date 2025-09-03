London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10500 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner bezeichnete in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung das Zahlenwerk des Börsenbetreibers für das dritte Quartal als stark. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2027 an./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
110.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.54 £
|
Abst. Kursziel*:
12.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
