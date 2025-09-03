London Stock Exchange 98.85 CHF -24.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10500 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner bezeichnete in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung das Zahlenwerk des Börsenbetreibers für das dritte Quartal als stark. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2027 an./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



