London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
98.85CHF
-32.22CHF
-24.58 %
03.09.2025
24.10.2025 10:07:30
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13790 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Londoner hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an und rollte die Bewertungsbasis um ein Quartal nach vorne./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
137.90 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
97.72 £
Abst. Kursziel*:
41.12%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
97.86 £
Abst. Kursziel aktuell:
40.92%
Analyst Name::
Oliver Carruthers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
23.10.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
23.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
23.10.25