London Stock Exchange 131.07 CHF -2.17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef David Schwimmer auf "Buy" mit einem Kursziel von 12800 Pence belassen. Es sei auch um Chancen und Risiken durch das Thema Künstliche Intelligenz gegangen, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte blickt nun positiver auf dieses Thema als bisher. Die Aktien seien attraktiv bewertet./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.