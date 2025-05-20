|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 10:23:19
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
131.07 CHF -2.17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef David Schwimmer auf "Buy" mit einem Kursziel von 12800 Pence belassen. Es sei auch um Chancen und Risiken durch das Thema Künstliche Intelligenz gegangen, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte blickt nun positiver auf dieses Thema als bisher. Die Aktien seien attraktiv bewertet./mis/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
128.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
100.15 £
|
Abst. Kursziel*:
27.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse