LEG Immobilien 45.23 CHF 1.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 67 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.