LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LEG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 67 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.70 €
|
Abst. Kursziel*:
14.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.59%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|44.36
|1.93%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral
|14:04
|
Barclays Capital
Apple Underweight
|14:04
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|14:02
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform
|13:38
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|13:36
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|13:33
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform