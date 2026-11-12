LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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LEG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. In den bisherigen neun Monaten habe das Immobilienunternehmen klare Fortschritte gemacht, was die Gewinndynamik betriffe, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag. Die Prognosespanne für das flächenbereinigte Mietwachstum im Jahr 2027 liege jedoch unter seiner Schätzung von 3,8 Prozent. Außerdem dauere die Entschuldung länger als erwartet. Die Beteiligung von Grand City bleibe ein "Elefant im Raum" mit unbekannten Intentionen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.55 €
|
Abst. Kursziel*:
42.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.18%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
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