Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 101 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist nehme auf beiden Spuren Fahrt auf - sowohl bei den Trucks als auch im Bahnbereich, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Im Laufe von 2026 rechnet er mit neuen Mittelfristzielen. Er bleibt optimistisch./rob/ag/ajx;

