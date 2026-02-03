Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
90.80CHF
1.05CHF
1.17 %
03.02.2026
SWX
04.02.2026 07:57:57
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
93.13 CHF 1.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 101 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist nehme auf beiden Spuren Fahrt auf - sowohl bei den Trucks als auch im Bahnbereich, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Im Laufe von 2026 rechnet er mit neuen Mittelfristzielen. Er bleibt optimistisch./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.80 €
|
Abst. Kursziel*:
14.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.61%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
