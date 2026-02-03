Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9179 0.2%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 5’090 2.9%  Bitcoin 59’312 1.1%  Dollar 0.7760 0.1%  Öl 67.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
UBS-Aktie: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5'000 Dollar
Crédit Agricole-Aktie: Gewinneinbruch
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
PayPal-Aktien im Sinkflug: Negativer Ausblick sorgt für harte Analystenurteile
Suche...

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

90.80
CHF
1.05
CHF
1.17 %
03.02.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 07:57:57

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
93.13 CHF 1.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 101 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist nehme auf beiden Spuren Fahrt auf - sowohl bei den Trucks als auch im Bahnbereich, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Im Laufe von 2026 rechnet er mit neuen Mittelfristzielen. Er bleibt optimistisch./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.80 € 		Abst. Kursziel*:
14.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.61%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten